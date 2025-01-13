Возможность Молдавии протянуть без российского газа оценили

Молдавии не хватит угля, чтобы вывести Приднестровье из энергетического кризиса. Возможность республики протянуть без поставок российского газа оценила эксперт компании «Уралэнерготел» Наталья Высоковских, ее цитирует РИА Новости.
Основным источником электроэнергии в Приднестровье и Молдавии является Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает порядка 90 процентов электричества. Оставшиеся 10 процентов обеспечивают ТЭС «Тиротекс-Энерго» и небольшие станции. После того, как «Газпром» ограничил поставки в республику из-за долга «Молдовагаза» и закрытия транзита газа в Европу через Украину, Молдавской ГРЭС пришлось переключиться на выработку с помощью угля.
«Заявления о том, что без достижения тех или иных соглашений о возобновлении поставок газа в республику из дефицита электроэнергии невозможно вырулить, особенно в холодное время года при дефиците тепловой электроэнергии — справедливы», — отметила Высоковских.
По словам бывшего вице-спикера парламента, представителя государственной компании Energocom Александра Слусаря, прекращение поставок газа от «Газпрома» сильнее станет заметно после праздников. В компании подсчитали, что за первые десять дней с начала 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии более 15 миллионов евро.
В самой Молдавии считают виновником энергокризиса Россию. Так в МИД республики отреагировали на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, что Приднестровье лишилось поставок природного газа из-за решения Украины и властей Молдавии.