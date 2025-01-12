Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней 2025 года

Молдавия за 10 дней потратила на закупку электроэнергии более 15 миллионов евро

За первые десять дней с начала 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии более 15 миллионов евро. Подсчетами поделилась компания Energocom на своем сайте.

«За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч», — говорится в публикации. Отмечается, что Energocom ведет диалог с партнерами за рубежом для поиска лучших ценовых предложений.

Помимо этого, в компании заявили, что закупка осуществлялась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии.

Ранее бывший вице-спикер парламента, представитель государственной компании Energocom Александр Слусарь рассказал о ситуации с дефицитом энергоресурсов после прекращения поставок газа от «Газпрома». По данным молдавского чиновника, прекращение поставок газа от «Газпрома» сильнее станет заметно после праздников.

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа решить проблему с долгом. По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, власти постсоветской республики признали лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом».