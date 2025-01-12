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03:18, 12 января 2025Экономика

Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней 2025 года

Молдавия за 10 дней потратила на закупку электроэнергии более 15 миллионов евро
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sasha Pleshco / Unsplash

За первые десять дней с начала 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии более 15 миллионов евро. Подсчетами поделилась компания Energocom на своем сайте.

«За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч», — говорится в публикации. Отмечается, что Energocom ведет диалог с партнерами за рубежом для поиска лучших ценовых предложений.

Помимо этого, в компании заявили, что закупка осуществлялась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии.

Ранее бывший вице-спикер парламента, представитель государственной компании Energocom Александр Слусарь рассказал о ситуации с дефицитом энергоресурсов после прекращения поставок газа от «Газпрома». По данным молдавского чиновника, прекращение поставок газа от «Газпрома» сильнее станет заметно после праздников.

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа решить проблему с долгом. По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, власти постсоветской республики признали лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом».

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