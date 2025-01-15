Россиян предупредили об опасности приготовления еды в фольге

Химик Васильев: При приготовлении еды в фольге лучше избегать соленых продуктов

Использование пищевой фольги в кулинарных целях может грозить развитием серьезных заболеваний, допустил завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Об опасности приготовления еды в фольге эксперт предупредил в беседе с NEWS.ru.

Химик отметил, что токсичность алюминия и его соединений, содержащихся в фольге, невысока, однако существуют многочисленные данные о вреде воздействия повышенных концентраций соединений алюминия, в частности на почки и желудочно-кишечный тракт. «Еще больше информации о связи повышенных концентраций соединений алюминия с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. При всей противоречивости и спорности этих теорий при приготовлении пищи в фольге нужно воздержаться от кислых, соленых продуктов», — уточнил Васильев.

Алюминий, по его словам, — металл неустойчивый, поэтому взаимодействует с органическими кислотами, что произойдет и с солью, и эти соединения попадут в пищу. По причине такой малой устойчивости повторное использование фольги исключено и лучше избегать использования незащищенной алюминиевой кухонной утвари, констатировал Васильев.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что неправильное питание может увеличить риск деменции. По словам специалистки, выпечка, фастфуд, сладости, полуфабрикаты, а также жареная и запеченная еда, которая содержит много калорий, холестерина, насыщенных жиров и углеводов, усиливает воспаление в организме.