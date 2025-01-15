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17:41, 15 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности приготовления еды в фольге

Химик Васильев: При приготовлении еды в фольге лучше избегать соленых продуктов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TetianaDov / Shutterstock / Fotodom

Использование пищевой фольги в кулинарных целях может грозить развитием серьезных заболеваний, допустил завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Об опасности приготовления еды в фольге эксперт предупредил в беседе с NEWS.ru.

Химик отметил, что токсичность алюминия и его соединений, содержащихся в фольге, невысока, однако существуют многочисленные данные о вреде воздействия повышенных концентраций соединений алюминия, в частности на почки и желудочно-кишечный тракт. «Еще больше информации о связи повышенных концентраций соединений алюминия с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. При всей противоречивости и спорности этих теорий при приготовлении пищи в фольге нужно воздержаться от кислых, соленых продуктов», — уточнил Васильев.

Алюминий, по его словам, — металл неустойчивый, поэтому взаимодействует с органическими кислотами, что произойдет и с солью, и эти соединения попадут в пищу. По причине такой малой устойчивости повторное использование фольги исключено и лучше избегать использования незащищенной алюминиевой кухонной утвари, констатировал Васильев.

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