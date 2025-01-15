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14:20, 15 января 2025Экономика

Россиянам собрались усложнить покупку жилья в европейской стране

В Испании собрались ввести налог в 100 % на покупку жилья для россиян
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Россиянам и гражданам других государств, которые не входят в Евросоюз (ЕС), собрались усложнить приобретение жилья в Испании. Европейская страна хочет ввести налог в 100 процентов для таких покупателей, пишет Associated Press.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал эту меру беспрецедентной, но необходимой для решения проблемы с нехваткой жилья для граждан.

Сейчас иностранные покупатели недвижимости платят налог в 7-12 процентов в зависимости от региона, где находится объект. Чаще всего испанские дома и квартиры приобретают состоятельные граждане Великобритании, Марокко, США, Мексики и Венесуэлы — все эти страны не входят в ЕС. На этом фоне жилье становится недоступным для самих испанцев.

Кроме того, с апреля 2025 года власти Испании отменяют выдачу так называемых «золотых виз», которые дают возможность получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость страны. Все визы такого рода, выданные до вступления в силу нового положения, останутся действительными на указанный срок, уточнили власти европейской страны.

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