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12:23, 4 января 2025Экономика

Испания отменит «золотые визы»

Власти Испании прекратят выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции с апреля 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

С апреля этого года власти Испании отменяют выдачу так называемых «золотых виз», то есть вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Об этом говорится в поправках, опубликованных в «Официальном государственном вестнике».

Все визы такого рода, выданные до вступления в силу нового положения, останутся действительными на указанный срок. Кроме того, инвесторы или их родственники, подавшие заявления на визу до апреля, смогут рассчитывать на решение в соответствии с правилами, действующими в день обращения.

Самым распространенным вариантом инвестиций в Испании является покупка недвижимости на сумму не менее чем 500 тысяч евро. Также для получения «золотой визы» в эту страну можно вложить миллион и более евро в акции испанских компаний или два и более миллиона — в государственные ценные бумаги.

По оценке Tranio, в 2023 году россияне приобрели в Испании более 2,7 тысячи объектов недвижимости и вернулись в топ-10 самых активных иностранных клиентов. За год рост интереса к таким инвестициям составил 60 процентов.

О том, что Испания задумалась об отмене «золотых виз» для иностранных покупателей недвижимости, стало известно в апреле прошлого года. Премьер-министр страны Педро Санчес отметил, что текущая практика снижает количество жилья, доступного местным жителям, превращая рынок недвижимости в спекулятивный бизнес.

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