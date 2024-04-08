Европейская страна задумалась об отмене «золотых виз»

Bloomberg: Испания задумалась об отмене «золотых виз» для иностранцев

Испания задумалась об отмене «золотых виз» для иностранных покупателей недвижимости. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса сообщает Bloomberg.

Европейская страна рассматривает эту меру, чтобы увеличить количество жилья, доступного местным жителям. «Жилье — это право, а не просто спекулятивный бизнес», — пояснил Санчес. Вопрос рассмотрят на еженедельном заседании кабинета министров, которое состоится 9 апреля.

Испания вместе с другими странами запустили программы «золотых виз» после финансового кризиса 2008 года, чтобы покрыть дефицит бюджета с помощью продажи вида на жительство. Программа предоставляет вид на жительство иностранцам, которые вложили в недвижимость не менее полумиллиона евро (541,2 тысячи долларов, или 50,11 миллиона рублей).

В последние годы официальные лица Евросоюза стали критиковать эту программу, называя ее недемократичной. Особенно критика обострилась после начала спецоперации России на Украине — по словам бельгийского депутата Саскии Брикмонт, «золотые визы» считаются потенциальным способом для «олигархов, преступников и коррумпированных политиков» «купить себе путь в Европу и отмыть свои деньги, имидж и личность».

В 2023 году Португалия вслед за Ирландией закрыла программу «золотых виз», так как она была популярна среди состоятельных граждан Китая. Аналогично поступили Нидерланды и Черногория, а Греция удвоила инвестиционный порог с 250 тысяч до 500 тысяч евро в некоторых частях страны.

