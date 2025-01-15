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14:31, 15 января 2025Забота о себе

Россиянам указали на частые ошибки при лечении гриппа

Инфекционист Тимаков: При гриппе сбивать температуру аспирином противопоказано
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Многие россияне пытаются бороться с гриппом неправильно, рассказал врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. На частые ошибки при лечении этого опасного заболевания он указал в беседе с KP.RU.

Первым заблуждением Тимаков назвал прием неработающих противовирусных препаратов, например, ремантадина, который продолжают назначать некоторые врачи. Кроме того, добавил он, часто человек поздно начинает принимать противовирусное лекарство, из-за чего вирус успевает сильно размножиться в организме.

Также врач призвал не пытаться сбивать высокую температуру аспирином, поскольку при гриппе он противопоказан. Еще одной ошибкой, по его словам, является отношение к гриппу как к обычной простуде. «Если переносить его на ногах, можно быстрее заработать осложнения, в том числе смертельно опасные!» — предупредил Тимаков.

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Помимо этого, добавил инфекционист, неправильным будет позволять себе сразу после выздоровления физические и эмоциональные перегрузки. Минимум две недели нужно очень беречься, чтобы избежать отложенных последствий болезни, заключил он.

Ранее иммунолог Николай Крючков высказался о необходимости носить маски на фоне метапневмовируса. Он заявил, что эта мера необходима, чтобы не заразить окружающих.

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