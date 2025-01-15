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13:04, 15 января 2025Путешествия

Россияне массово устремились на один африканский остров

АТОР: Российский турпоток на Маврикий в 2024 году увеличился на 84,3 процента
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский турпоток на Маврикий в 2024 году увеличился на 84,3 процента — до 28,7 тысячи визитов. О том, что соотечественники массово устремились на этот африканский остров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в 2024 году россияне поставили новый рекорд — турпоток на Маврикий в 2,5 раза превысил доковидные показатели. Более того, Россия впервые вошла в топ-10 ключевых въездных туристических рынков островного государства. На первом месте расположилась Франция (339, 4 тысячи визитов), на втором — Великобритания (158,1 тысячи визитов), а на третьем — заморский департамент Франции Реюньон (140,6 тысячи визитов).

Ранее сообщалось, что россияне также сильно полюбили отдых во Вьетнаме. В 2024 году турпоток в эту страну Азии возрос в 2,8 раза в сравнении с 2023-м.

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