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19:50, 13 января 2025Путешествия

Российские туристы массово устремились в одну страну Азии

МТС Travel: Российские туристы массово устремились во Вьетнам в 2024 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы массово устремились во Вьетнам в 2024 году — турпоток в эту страну Азии возрос в 2,8 раза в сравнении с 2023-м. Об этом говорится в исследовании сервиса МТС Travel, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, заметный рост турпотока из России показали такие направления, как Маврикий (2,2 раза), Китай (2,1 раза), Марокко (1,8 раза), Япония (1,8 раза), Филиппины (1,7 раза), Малайзия (1,6 раза), Индонезия (1,5 раза), Катар (1,5 раза), Южная Корея (1,4 раза).

Ранее стало известно, что Греция из-за снижения туристического потока из России теряет по 1 миллиарду евро в год. При этом многие местные отрасли, в том числе пушно-меховое производство, потеряли прибыль.

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