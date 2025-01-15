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13:26, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянин поссорился с гостем клуба и сообщил о минировании для быстрого приезда силовиков

Жителя Чувашии осудят за лжеминирование клуба для ускорения приезда силовиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В суд Красноярска поступило уголовное дело в отношении жителя Чувашии, который поссорился с мужчиной в клубе и сообщил о минировании для быстрого приезда силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, все произошло в начале ноября 2024 года. Мужчина, находясь в одном из ночных заведений в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и сообщил о минировании бара. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили опасных предметов и задержали злоумышленника.

Во время разговора с силовиками мужчина пояснил, что сообщил о минировании, чтобы ускорить приезд экстренных служб, так как ранее он поссорился в клубе с одним из гостей. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Улан-Удэ суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военного за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

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