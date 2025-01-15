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11:59, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянин совратил дочь-подростка и попал в СИЗО

В Санкт-Петербурге отец четыре месяца совращал 15-летнюю дочь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина четыре месяца совращал 15-летнюю дочь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года в торговом центре и зимой 2024 года в подъезде дома и квартире мужчина приставал к дочери-подростку. Об этом узнала мать девочки, она написала заявление на бывшего мужа.

Россиянина арестовали. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее в Татарстане суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, домогавшегося 11-летней дочери своей сожительницы.

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