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12:40, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад

В Магнитогорске осудили мужчину за изнасилование и убийство 23 года назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Магнитогорске осудили мужчину за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 28 июля 2001 года на одной из улиц Магнитогорска было обнаружено женское тело с проводом на шее. Недалеко стоял ее автомобиль, пострадавшей оказалась 47-летняя местная жительница, которая в вечернее время занималась частным извозом, после основной работы учителем начальных классов.

Сразу установить преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудниками следственного отдела были повторно проанализированы данные по этому делу. Использование новых технологий позволило получить информацию о ряде лиц, которые ранее не проверялись.

Под подозрение попал 41-летний местный житель, который после 2001 года привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ, применение насилия к женщинам и ряду других преступлений. В то время он проживал рядом с местом совершенного преступления.

Как установил суд, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне такси напал на потерпевшую, которая была водителем. Сначала он изнасиловал женщину, а затем с целью сокрытия преступления лишил ее возможности дышать, затянув электрический провод на шее.

Суд приговорил его к десяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за совершенную расправу над тремя людьми 13 лет назад.

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