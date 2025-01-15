Россиянка доверилась мошенникам и лишилась жилья с накоплениями

Жительница Нижегородской области лишилась квартиры и накоплений из-за мошенников

Жительница города Бор Нижегородской области лишилась квартиры и накоплений после общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

С 58-летней женщиной связался неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник рассказал, что злоумышленники якобы пытаются сделать перевод с банковского счета россиянки. Чтобы сохранить сбережения, он призвал срочно отправить их на «безопасный счет». Вдобавок к этому нужно было продать квартиру — так удастся защитить ее от преступников, заверил мужчина.

Женщина доверилась собеседнику, продала свою квартиру, а вырученные от сделки 1,7 миллиона рублей перевела на указанные аферистами счета. Потом выяснила, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее по похожей схеме лишилась квартиры и денег пенсионерка из Твери. Мошенники связались с женщиной по телефону и предложили продлить медицинский полис. Россиянка согласилась и предоставила доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Затем ей сообщили о взломе личного кабинета, убедили взять кредит и продать жилье.