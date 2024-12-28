Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 28 декабря 2024Экономика

Пенсионерка лишилась жилья и миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Твери продала квартиру и отдала 4,5 млн рублей мошенникам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Eo naya / Shutterstock / Fotodom  

В Твери пенсионерка лишилась жилья и 4,5 миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщило УМВД по Тверской области.

Аферисты связались с 65-летней россиянкой по телефону и предложили продлить медицинский полис. Женщина согласилась и назвала собеседнику код из SMS, предоставив доступ к личному кабинету на «Госуслугах». После ей позвонили неизвестные и сообщили, что аккаунт взломали, чтобы взять на имя пенсионерки кредиты и направить их на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они убедили женщину оформить «встречный кредит», который должен был якобы помешать мошенникам, а затем направить средства на безопасный счет.

В результате россиянка оформила кредит в четырех банках на сумму 750 тысяч рублей и вместе с 275 тысячами рублей сбережений перевела на счет аферистов. Помимо этого, женщина продала квартиру и отдала злоумышленникам вырученные 3,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Альметьевске местная жительница лишилась двух квартир и 14 миллионов рублей после разговора с мошенниками. Связавшиеся с женщиной неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      В Госдуме обратились к солдатам ВСУ в Курской области

      В Казахстане два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолета AZAL

      В МИД России указали на готовность рассмотреть конкретные предложения по Украине

      В российском регионе избавились от крупной свалки

      Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

      Беременная жена Александра Петрова показала фигуру в купальнике

      Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

      В России продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков

      В ООН признали 2024 год одним из худших для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше