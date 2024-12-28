Пенсионерка лишилась жилья и миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Твери продала квартиру и отдала 4,5 млн рублей мошенникам

В Твери пенсионерка лишилась жилья и 4,5 миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщило УМВД по Тверской области.

Аферисты связались с 65-летней россиянкой по телефону и предложили продлить медицинский полис. Женщина согласилась и назвала собеседнику код из SMS, предоставив доступ к личному кабинету на «Госуслугах». После ей позвонили неизвестные и сообщили, что аккаунт взломали, чтобы взять на имя пенсионерки кредиты и направить их на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они убедили женщину оформить «встречный кредит», который должен был якобы помешать мошенникам, а затем направить средства на безопасный счет.

В результате россиянка оформила кредит в четырех банках на сумму 750 тысяч рублей и вместе с 275 тысячами рублей сбережений перевела на счет аферистов. Помимо этого, женщина продала квартиру и отдала злоумышленникам вырученные 3,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Альметьевске местная жительница лишилась двух квартир и 14 миллионов рублей после разговора с мошенниками. Связавшиеся с женщиной неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов.