Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда вели массированный обстрел по РФ. Об этом сообщил Shot в Telegram.
Согласно данным Shot, из этого пункта бойцы ВСУ провели массированную атаку по России в ночь на 14 января. Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ смогли поразить цель благодаря информации разведки.
Украинский пункт был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305». Отмечается, что уничтожение цели в поселке Двуречное, личного состава ВСУ и остатков дронов-камикадзе подтвердил оперативный контроль.
14 января ВСУ провели массированную атаку по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.