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12:53, 15 января 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Shot: ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, откуда массово били по России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда вели массированный обстрел по РФ. Об этом сообщил Shot в Telegram.

Согласно данным Shot, из этого пункта бойцы ВСУ провели массированную атаку по России в ночь на 14 января. Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ смогли поразить цель благодаря информации разведки.

Украинский пункт был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305». Отмечается, что уничтожение цели в поселке Двуречное, личного состава ВСУ и остатков дронов-камикадзе подтвердил оперативный контроль.

14 января ВСУ провели массированную атаку по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.

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