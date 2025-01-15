Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Shot: ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, откуда массово били по России

Российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда вели массированный обстрел по РФ. Об этом сообщил Shot в Telegram.

Согласно данным Shot, из этого пункта бойцы ВСУ провели массированную атаку по России в ночь на 14 января. Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ смогли поразить цель благодаря информации разведки.

Украинский пункт был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305». Отмечается, что уничтожение цели в поселке Двуречное, личного состава ВСУ и остатков дронов-камикадзе подтвердил оперативный контроль.

14 января ВСУ провели массированную атаку по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.