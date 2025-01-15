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14:33, 15 января 2025Силовые структуры

Российский школьник выстрелил в голову другому ученику

Mash: В школе Рязани 14-летний подросток выстрелил в голову другому ученику
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в одной из школ Рязани. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

ЧП произошло в школе №47 в Московском районе города. 14-летний подросток выстрелил другому ученику в голову из травматического пистолета. В настоящее время пострадавшего ребенка доставили в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево. Издание отмечает, что тип оружия устанавливается.

12 января сообщалось, что подростка, который напал на школу в Курске и обвиняется в покушении на теракт, решением Ленинского районного суда города отправили под стражу на два месяца.

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