Российский школьник выстрелил в голову другому ученику

Mash: В школе Рязани 14-летний подросток выстрелил в голову другому ученику

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в одной из школ Рязани. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

ЧП произошло в школе №47 в Московском районе города. 14-летний подросток выстрелил другому ученику в голову из травматического пистолета. В настоящее время пострадавшего ребенка доставили в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево. Издание отмечает, что тип оружия устанавливается.

12 января сообщалось, что подростка, который напал на школу в Курске и обвиняется в покушении на теракт, решением Ленинского районного суда города отправили под стражу на два месяца.