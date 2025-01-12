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16:20, 12 января 2025Силовые структуры

В Курске обвиняемого в покушении на теракт подростка отправили под стражу

Обвиняемого в покушении на теракт подростка в Курске отправили под стражу
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Курской области

Подростка, который напал на школу в Курске и обвиняется в покушении на теракт, решением Ленинского районного суда города отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курской области.

Ранее в пресс-службе управления СК России по региону сообщили, что напавшему на школу подростку предъявили обвинение в покушении на теракт.

10 января в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Он вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери.

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