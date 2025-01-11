ТАСС: Напавшего на школу в Курске подростка обвинили в покушении на теракт

Напавшему на школу в Курске подростку предъявили обвинение в покушении на теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по региону.

По словам собеседника агентства, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

10 января в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Он вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери.