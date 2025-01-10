Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 10 января 2025Россия

Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

В Курске подросток с ножами и жидкостью для розжига пытался напасть на школу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — написал Хинштейн.

По его данным, подросток «вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери». Убегая, молодой человек бросил при входе сумку, в которой лежали два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все заняло не более двух минут, уточнил Хинштейн.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место в 8:06, ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, пояснил временно исполняющий обязанности главы Курской области.

К тому моменту подросток уже успел скрыться. Однако благодаря профессиональной работе полиции он был вскоре задержан в четырех километрах на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Сейчас с ним работают специалисты

Александр Хинштейнвременно исполняющий обязанности главы Курской области

Он добавил, что удалось установить личность нарушителя. Им оказался ученик другой школы 2008 года рождения, однако ранее он учился в этом учебном заведении.

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Названы предполагаемые мотивы подростка

Как заявил Хинштейн, по предварительной информации, подросток совершил нападение из-за сложных отношений с одной из учениц школы № 54. Также временно исполняющий обязанности главы Курской области указал, что в поле зрения психологов и полиции парень никогда прежде не попадал.

Кроме того, появилась версия, что ворвавшийся в школу подросток мог быть связан с суицидальной игрой. Версию выдвинуло издание Baza, ссылаясь на сведения от силовиков.

По информации издания, за несколько минут до того, как выдвинуться к школе, подросток оставил в соцсетях запись, которую определяют как имеющую отношение к подобным играм. Отмечается, что похожие записи публиковали и другие российские подростки, пытавшиеся напасть на учебные заведения. Предположительно, молодой человек мог получить задание о нападении на школу от кураторов.

Перед нападением подросток оставил послание в школьном чате

Перед тем как напасть на учебное заведение, подросток оставил послание в школьном чате, добавляет Baza.

Напавший по пунктам расписал «план» на день, а также свой «инвентарь». Кроме того, подросток заметил, что нисколько не сожалеет о содеянном, и сообщил, что мечтал об этом с седьмого класса.

«Как же я рад», — написал он.

Среди прочего, в своем послании он высказывал намерение избить бывшую девушку «до посинения».

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В отношении подростка возбуждено уголовное дело

Напавшего на школу уже поймали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, утром 10 января подросток разбил стекла припаркованного рядом со школой автомобиля молотком, а затем повредил стекла входной двери, после чего скрылся. Предварительно также известно, что он собирался устроить возгорание.

В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, момент нападения подростка на школу попал на видео. Следователи проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше