Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

В Курске подросток с ножами и жидкостью для розжига пытался напасть на школу

В Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — написал Хинштейн.

По его данным, подросток «вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери». Убегая, молодой человек бросил при входе сумку, в которой лежали два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все заняло не более двух минут, уточнил Хинштейн.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место в 8:06, ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, пояснил временно исполняющий обязанности главы Курской области.

К тому моменту подросток уже успел скрыться. Однако благодаря профессиональной работе полиции он был вскоре задержан в четырех километрах на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Сейчас с ним работают специалисты Александр Хинштейн временно исполняющий обязанности главы Курской области

Он добавил, что удалось установить личность нарушителя. Им оказался ученик другой школы 2008 года рождения, однако ранее он учился в этом учебном заведении.

Названы предполагаемые мотивы подростка

Как заявил Хинштейн, по предварительной информации, подросток совершил нападение из-за сложных отношений с одной из учениц школы № 54. Также временно исполняющий обязанности главы Курской области указал, что в поле зрения психологов и полиции парень никогда прежде не попадал.

Кроме того, появилась версия, что ворвавшийся в школу подросток мог быть связан с суицидальной игрой. Версию выдвинуло издание Baza, ссылаясь на сведения от силовиков.

По информации издания, за несколько минут до того, как выдвинуться к школе, подросток оставил в соцсетях запись, которую определяют как имеющую отношение к подобным играм. Отмечается, что похожие записи публиковали и другие российские подростки, пытавшиеся напасть на учебные заведения. Предположительно, молодой человек мог получить задание о нападении на школу от кураторов.

Перед нападением подросток оставил послание в школьном чате

Перед тем как напасть на учебное заведение, подросток оставил послание в школьном чате, добавляет Baza.

Напавший по пунктам расписал «план» на день, а также свой «инвентарь». Кроме того, подросток заметил, что нисколько не сожалеет о содеянном, и сообщил, что мечтал об этом с седьмого класса.

«Как же я рад», — написал он.

Среди прочего, в своем послании он высказывал намерение избить бывшую девушку «до посинения».

В отношении подростка возбуждено уголовное дело

Напавшего на школу уже поймали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, утром 10 января подросток разбил стекла припаркованного рядом со школой автомобиля молотком, а затем повредил стекла входной двери, после чего скрылся. Предварительно также известно, что он собирался устроить возгорание.

В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, момент нападения подростка на школу попал на видео. Следователи проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается.