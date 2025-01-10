Раскрыто послание пытавшегося напасть на курскую школу с молотком и ножами подростка

Пытавшийся напасть на курскую школу с молотком подросток оставил послание

Пытавшийся напасть на курскую школу с молотком и ножами 16-летний подросток оставил послание в школьном чате. Его содержание раскрыла Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, школьник расписал свой план на день, а также заявил, что не сожалеет о том, что собирается сделать. По словам подростка, о подобном поступке он якобы мечтал с седьмого класса.

О том, что подросток ворвался в учебное заведение в балаклаве и с молотком в руках, стало известно утром в пятницу, 10 января. Он разбил молотком стекло в здании школы и, убегая, бросил у входа сумку. В ней прибывшие на место правоохранители нашли два ножа и бутылку с горючей жидкостью.

По предварительным данным, никто не пострадал. Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн объяснил мотивы подростка сложными отношениями со сверстницей. Силовики также выдвинули версию о связи попытки нападения на школу с игрой.