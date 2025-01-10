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11:42, 10 января 2025Россия

Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

Хинштейн: Ворвавшийся в школу Курска подросток разбил окно и бросил сумку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Подросток, который ворвался в школу в Курске, разбил окно и перед выходом на улицу бросил сумку. Подробности происшествия приводит временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери», — написал он.

По словам Хинштейна, все произошло за две минуты. Убегая из образовательного учреждения, подросток бросил сумку, в которой нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

О ЧП в курской школе №54 стало известно днем в пятницу, 10 января. Подросток ворвался в здание, при этом дежуривший у входа охранник не смог остановить его. Злоумышленника задержали, он оказался бывшим учеником школы. Как отметил губернатор Курской области, происшествие «вызывает серьезные вопросы».

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