Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи

Global Firepower: Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи 2025 года

Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи стран мира в 2025 году. Список составил портал Global Firepower.

Рейтинг глобальной огневой мощи составлен на основе более 60 индивидуальных факторов для определения показателя PowerInde, варьирующимися от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии. «Наша уникальная внутренняя формула позволяет меньшим, более технологически продвинутым странам конкурировать с более крупными, менее развитыми державами», — уточняют составители списка.

Первую строчку в топе стран с наибольшей военной мощью заняли США с индексом 0,0744 единицы. Несмотря на то, что индекс военной мощи России и Китая равен и составляет 0,0788 единицы, Пекин расположился на третьем месте. В первую пятерку также входят Индия и Южная Корея.

Ранее Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году. В списке журнала U.S. News and World Report США заняла второе место, а Израиль — третье.