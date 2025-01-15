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13:00, 15 января 2025Бывший СССР

Стало известно об атаках российских войск на военный объект в Львовской области

ВС РФ неоднократно атаковали военный объект в Самборе Львовской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска периодически атакуют небольшой и малоизвестный военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самборе Львовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала утверждают, что здесь расположены 675-я отдельная радиолокационная рота ВСУ, 703-й инженерный полк, 704-й отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты, а также 7-й отдельный полк армейской авиации и аэродром Калинов, куда часто прибывают люди из-за рубежа.

«Если после сегодняшнего удара в западных медиа пойдет волна некрологов о внезапных инфарктах у высокопоставленных военных, значит, цель удара достигнута», — заключили авторы канала.

Ранее во Львовской области в результате ракетной атаки было повреждено два объекта критической инфраструктуры. Глава местной областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что при этом в регионе не планируется отключение электроэнергии.

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