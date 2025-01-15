Во Львовской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий: повреждено два объекта критической инфраструктуры

Во Львовской области в результате ракетной атаки было повреждено два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

«Враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что при этом в регионе не планируется отключение электроэнергии.

Ранее на Украине спрогнозировали периодические отключения света как минимум на несколько лет. По словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, отключения электричества продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы.