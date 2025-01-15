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18:34, 15 января 2025Путешествия

Стюардесса станцевала тверк в самолете и лишилась работы

Алина Черненко

Стюардесса Alaska Airlines станцевала тверк в самолете и лишилась работы за нарушение правил компании в социальных сетях. Видео, которое быстро стало вирусным, она разместила в TikTok. На него обратил внимание портал View from the Wing.

Нелл Диал, которая проработала в авиакомпании чуть больше шести месяцев, сняла 20-секундный клип, пока ждала пилотов. На размещенных в сети кадрах девушка в униформе исполняет зажигательный танец в пустом салоне лайнера. Некоторые посмотревшие ролик юзеры потребовали увольнения бортпроводницы, назвав ее поведение неподобающим для человека в форме перевозчика.

Позже Диал сделала репост видео с новым комментарием: «Что плохого в том, чтобы немного потанцевать перед работой?» — и хэштегом #дискриминацияреальна. По словам девушки, ее уволили без какой-либо возможности представить свою версию произошедшего.

Стюардесса призналась, что она дорожила своей работой из-за страсти к знакомству с новыми людьми и исследованию мира. Кроме того, она могла финансировать свой бизнес по производству нижнего белья и десертов. Теперь же Диал собирает пожертвования на портале GoFundMe, пока ищет новую работу.

Ранее пилота российской авиакомпании уволили за разглашение личных данных его коллег-стюардесс. Мужчина скопировал их контакты из внутренней системы перевозчика и отправил приятелям.

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