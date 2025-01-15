Трамп получил персональную бутылку Coca-Cola на инаугурацию

Newsweek: Трамп получил бутылку Coca-Cola с Белым домом на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп получил от гендиректора Coca-Cola Джеймса Куинси специальную бутылку на инаугурацию с изображением Белого дома. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Можно увидеть бутылку, о которой идет речь, с этикеткой с изображением Белого дома и надписью: "Инаугурация президента Соединенных Штатов", а также "Дональд Дж. Трамп" и датой "20 января 2025 года" ниже», — отмечается в материале издания.

Авторы материала отмечают, что подобный жест со стороны компании имеет важное политическое значение. В январе 2021 года Coca-Cola публично осуждала Трампа за его призыв пересчитать итоги голосования в штате Джорджия, где он на выборах 2020 года потерпел поражение. Примечательно, что именно этот штат является родиной знаменитой газировки, где она была впервые изготовлена в 1886 году.

4 апреля 2021 года Трамп призвал к бойкоту Coca-Cola, Главной лиги бейсбола и других корпораций, выступивших против изменения избирательного законодательства в штате Джорджия. Речь идет о региональном законе, согласно которому для дистанционного голосования избирателям необходимо предъявить специальное удостоверение с фотографией, против чего выступил ряд крупных корпораций.