Трамп призвал к бойкоту бейсбола и Coca-Cola

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к бойкоту Coca-Cola, Главной лиги бейсбола и других корпораций, выступивших против изменения избирательного законодательства в штате Джорджия. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о региональном законе, согласно которому для дистанционного голосования избирателям необходимо предъявить специальное удостоверение с фотографией. После его введения Лига перенесла июльский матч бейсбольной команды Braves с домашнего стадиона в Атланте в другое место. Решение также поддержал ряд корпораций, чьи головные офисы находятся в Джорджии.

По мнению экс-президента, удостоверение избирателя крайне необходимо. Трамп резко осудил подобные действия и посчитал, что решение принято под давлением партии демократов. «Они покидают Атланту со своим Матчем всех звезд, потому что боятся радикальных левых демократов», — заявил он.

Тем временем президент Джо Байден осудил новый избирательный закон Джорджии, назвав его нездоровым, и поддержал решение Лиги бейсбола о переносе матча. В поддержку переноса матча также выступил экс-президент Барак Обама.