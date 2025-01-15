У Пашу нашли полумиллионный долг перед налоговой

«Звездач»: Компания продюсера Пашу задолжала налоговой 534 тысячи рублей

Компания музыкального продюсера Павла Курьянова, более известного под псевдонимом Пашу, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, у ООО «Мэйк ИТ Мьюзик» образовалась задолженность перед налоговой в размере 534 тысяч рублей.

Ранее у Руслана Сафина, брата певицы Алсу, обнаружили долг Банку Казани в размере 161 миллиона рублей. Тогда сообщалось, что задолженность возникла из-за договора поручительства за кредиты ООО «АНсистемс», в котором родственнику исполнительницы принадлежит 20 процентов.