У брата Алсу обнаружили многомиллионный долг

«Бизнес Online»: Брат певицы Алсу Руслан Сафин задолжал Банку Казани 161 млн

У брата певицы Алсу Руслана Сафина обнаружили долг Банку Казани в размере 161 миллиона рублей. Об этом пишет газета «Бизнес Online».

По данным источника, задолженность возникла из-за договора поручительства за кредиты ООО «АНсистемс», в котором родственнику исполнительницы принадлежит 20 процентов. Отмечается, что кредиты на 200 миллионов рублей были предназначены для исполнения госконтрактов с мэрией Москвы, но были расторгнуты заказчиком.

В декабре 2023 года Сафин был признан банкротом. Газета сообщает, что Банк Казани планирует «детально изучить» деятельность «АНсистемс» на предмет противоправных действий и оспорить сделки брата певицы, совершенные за пять месяцев до его банкротства.

Ранее подруга Алсу прокомментировала слухи о романе с бывшим мужем певицы бизнесменом Яном Абрамовым.