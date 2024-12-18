Подруга Алсу отреагировала на сообщения о романе с бывшим мужем певицы

Подруга певицы Алсу прокомментировала сообщения о романе с Яном Абрамовым

Подруга Алсу прокомментировала слухи о романе с бывшим мужем певицы, бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

В сети появились кадры, на которых Яна Юхананова и экс-супруг артистки запечатлены вместе. По словам женщины, она не состоит в отношениях с бизнесменом. «Алсу — моя близкая подруга, а размещенные фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе», — сказала она.

Певица также попросила не распространять ложную информацию, комментируя публикацию в СМИ о романе подруги с бывшим мужем, пишет портал Spletnik.

Ранее дочь Алсу и Яна Абрамова Микелла обратилась к отцу в соцсетях. Девушка опубликовала видео, на котором она исполняет песню Мэрайи Кэри My All, а отец в это время аккомпанирует ей на рояле.