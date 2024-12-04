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14:40, 4 декабря 2024Культура

Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

Дочь певицы Алсу и Яна Абрамова рассказала о любви к отцу в соцсетях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова

Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла обратилась к отцу в соцсетях. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка опубликовала видео, на котором она исполняет песню Мэрайи Кэри My All, а отец в это время аккомпанирует ей на рояле. «Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!» — подписала она пост.

Ранее Алсу назвала себя и исполнительницу Анну Asti царицами.

Алсу и Ян Абрамов расстались весной 2024 года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен.

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