Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

Дочь певицы Алсу и Яна Абрамова рассказала о любви к отцу в соцсетях

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла обратилась к отцу в соцсетях. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка опубликовала видео, на котором она исполняет песню Мэрайи Кэри My All, а отец в это время аккомпанирует ей на рояле. «Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!» — подписала она пост.

Ранее Алсу назвала себя и исполнительницу Анну Asti царицами.

Алсу и Ян Абрамов расстались весной 2024 года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен.