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19:13, 3 декабря 2024Культура

Алсу назвала себя и Анну Asti царицами

Певица Алсу похвалила вокал Анны Asti и назвала ее и себя царицами
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певица Алсу назвала себя и исполнительницу Анну Asti царицами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алсу, которая недавно пережила тяжелый развод, проводит много времени в компании своей подруги и коллеги Анны Asti. Артистка выложила хвалебный пост в ее адрес, отметив вокал девушки.

«Знала бы Аня, сколько раз я срывала голос в караоке. Или ехала в машине по ночной Москве с подругой, очень громко напевая ее песни. Девочки, я знаю, что таких, как мы, очень-очень много! Ты, я, мы все — царицы!» — поделилась артистка своими эмоциями.

Также певица рассказала, что побывала на концерте Анны Asti в Доме музыки, назвав ее вокал мощным, а само выступление — незабываемым.

Ранее Алсу рассказала о главном недостатке своей внешности. Она призналась, что хотела бы изменить форму ушей.

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