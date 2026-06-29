Mash: После жалоб Мизулиной треки рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков

Рэпера Сергея Дмитриева, известного под псевдонимом 9mice, проверят на пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратила внимание на жалобы в адрес артиста со стороны его бывших девушек, среди которых была падчерица Ивана Урганта — Эрика Кикнадзе. Сергея обвиняли в изменах, абьюзе и травле.

Теперь, как выяснило издание, 25-летнего Дмитриева проверят на предмет пропаганды наркотиков в его треках.

Ранее в Москве осудили рэпера Ивана Костина (псевдоним — ICYBANDO) за пропаганду наркотиков. Он привлечен к административной ответственности.