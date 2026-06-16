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16:55, 16 июня 2026Силовые структуры

В России осудили популярного рэпера за запрещенный контент в песнях

В Москве осудили рэпера ICYBANDO за пропаганду наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: gvonclan / YouTube

В Москве осудили рэпера Ивана Костина (псевдоним — ICYBANDO) за пропаганду наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он привлечен к административной ответственности по статье 6.13 («Распространение информации о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как заключила лингвистическая экспертиза, в текстах совместной композиции с Пашей Техником «На детоксе» речь идет о наркотических средствах. Также в треках ICYBANDO «Крутка», No comments, «Сон» и Icy Garik имеется положительная оценка наркотиков.

Таким образом, в интернете были размещены музыкальные произведения, которые по стилю своего изложения, музыкальному воспроизведению и смысловому значению направлены на пропаганду употребления наркотических и психотропных веществ, а также аморального образа жизни, говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков.

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