В ООН пожаловались на нехватку денег

Дюжаррик: ООН переживает период нехватки денег

Организация Объединенных Наций (ООН) переживает период острого недостатка финансирования. На нехватку денег пожаловался представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Время скудного денежного потока», — сказал он на пресс-конференции, характеризуя ситуацию в ООН. По его словам, регулярные взносы вносят менее двух третей государств-членов.

Дюжаррик также поблагодарил Алжир за недавний взнос в 2,7 миллиона долларов. Он отметил, что организации удалось собрать денежные средства только со 117 участников.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ООН «неповоротливым бессмысленным говном». Он отметил, что организация переживает тяжелые времена, потому что, по данным СМИ, находится на грани банкротства. «Если они исчезнут, никто ни одной слезинки не уронит», — добавил он.