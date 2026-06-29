В Москве отменили концерт Николая Носкова

Николай Носков объявил об отмене концерта в Москве из-за состояния своего здоровья

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова отменили из-за состояния здоровья певца. Об этом сообщает Telegram-канал артиста.

Известно, что Носков должен был выйти на сцену 1 июля на одной из столичных площадок.

«Мы очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. Но состояние здоровья Николая не позволяет ему порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас ему важно поберечь здоровье», — говорится в публикации.

Представители артиста также добавили, что все зрители смогут вернуть уже приобретенные билеты.

Ранее перенесший инсульт Николай Носков пожаловался на сильные боли. Носков добавил, что в восстановлении ему помогает супруга Марина.