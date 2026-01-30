Перенесший инсульт Николай Носков пожаловался на сильные боли

Певец Николай Носков признался, что испытывает сильные боли после инсульта

Заслуженный артист России Николай Носков признался, что до сих пор испытывает сильные боли после перенесенного инсульта. Его слова передает KP.RU.

«Просыпаюсь, смотрю… и больно, больно», — сообщил музыкант, описывая свое состояние по утрам. Носков добавил, что в восстановлении ему помогает супруга Марина. По словам артиста, он также проводит много времени с внуками, которые увлекаются музыкой.

В 2017 году Носков перенес инсульт, после которого с трудом говорил и передвигался в инвалидном кресле. В конце 2025 года сообщалось, что исполнитель проходит реабилитацию и пока не выдерживает длительных выступлений, однако надеется вернуться на сцену весной 2026-го. В конце января артист вживую исполнил хит «Это здорово» в честь своего 70-летия и анонсировал выход новой песни.