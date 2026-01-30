Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:34, 30 января 2026Культура

Перенесший инсульт Николай Носков пожаловался на сильные боли

Певец Николай Носков признался, что испытывает сильные боли после инсульта
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заслуженный артист России Николай Носков признался, что до сих пор испытывает сильные боли после перенесенного инсульта. Его слова передает KP.RU.

«Просыпаюсь, смотрю… и больно, больно», — сообщил музыкант, описывая свое состояние по утрам. Носков добавил, что в восстановлении ему помогает супруга Марина. По словам артиста, он также проводит много времени с внуками, которые увлекаются музыкой.

В 2017 году Носков перенес инсульт, после которого с трудом говорил и передвигался в инвалидном кресле. В конце 2025 года сообщалось, что исполнитель проходит реабилитацию и пока не выдерживает длительных выступлений, однако надеется вернуться на сцену весной 2026-го. В конце января артист вживую исполнил хит «Это здорово» в честь своего 70-летия и анонсировал выход новой песни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заметили важную деталь в соглашении об остановке ударов по энергетике

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Появились новые данные о работе кемеровского интерната после смерти постояльцев

    Дефицит бюджета в Китае рекордно вырос

    Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления

    Макрон сообщил Зеленскому об освобождении следовавшего из России танкера

    Перенесший инсульт Николай Носков пожаловался на сильные боли

    Брюки отдыхавшего в Таиланде туриста загорелись в пивном баре из-за одного предмета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok