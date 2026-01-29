Тяжелобольной Николай Носков анонсировал новую песню

Тяжелобольной Николай Носков появился на публике и анонсировал выход новой песни

Заслуженный артист России Николай Носков вживую выступил перед зрителями в честь своего юбилея. Об этом пишет «Пятый канал».

Певец исполнил хит «Это здорово» во время концерта в честь своего 70-летия. В беседе с журналистами Носков сообщил, что вскоре выпустит новую песню под названием «Однажды сойти с ума». Ее релиз запланирован на 13 февраля.

Известно, что в 2017 году Носков перенес инсульт, после которого с трудом говорил и передвигался в инвалидном кресле. В конце 2025 года сообщалось, что исполнитель проходит реабилитацию и пока не выдерживает длительных выступлений, однако надеется вернуться на сцену весной 2026-го.

Позже стало известно, что Носков начал брать заказы на выступления. По данным Mash, исполнитель готов петь 45 минут за два миллиона рублей в Москве, «если позволит давление, здоровье и настроение».