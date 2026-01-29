Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:56, 29 января 2026Культура

Тяжелобольной Николай Носков анонсировал новую песню

Тяжелобольной Николай Носков появился на публике и анонсировал выход новой песни
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заслуженный артист России Николай Носков вживую выступил перед зрителями в честь своего юбилея. Об этом пишет «Пятый канал».

Певец исполнил хит «Это здорово» во время концерта в честь своего 70-летия. В беседе с журналистами Носков сообщил, что вскоре выпустит новую песню под названием «Однажды сойти с ума». Ее релиз запланирован на 13 февраля.

Известно, что в 2017 году Носков перенес инсульт, после которого с трудом говорил и передвигался в инвалидном кресле. В конце 2025 года сообщалось, что исполнитель проходит реабилитацию и пока не выдерживает длительных выступлений, однако надеется вернуться на сцену весной 2026-го.

Позже стало известно, что Носков начал брать заказы на выступления. По данным Mash, исполнитель готов петь 45 минут за два миллиона рублей в Москве, «если позволит давление, здоровье и настроение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    В Германии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok