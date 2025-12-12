Реклама

17:06, 12 декабря 2025Культура

Николай Носков приостановил карьеру ради здоровья

Перенесший инсульт певец Николай Носков приостановил карьеру ради здоровья
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Культовый певец Николай Носков, который передвигается на инвалидном кресле после перенесенного в 2017 году инсульта, приостановил карьеру ради собственного здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист отказался от новогодних концертов и корпоративов, он не выдерживает длинных выступлений. Известно, что сейчас он проживает на даче в Подмосковье и проходит реабилитацию под наблюдением медиков.

Также канал уточняет, что Носков надеется вернуться на сцену весной следующего года.

В мае 2025 года стало известно, что тяжелобольной музыкант Николай Носков начал брать заказы на выступления после перенесенного инсульта.

