Царьград: Последний концерт Орбакайте в России организовала директор БКЗ Лавринович

Концерты Кристины Орбакайте, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), в Москве помогла организовать директор Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Царьград».

По информации источника, последний концерт дочери Аллы Пугачевой в РФ лоббировала именно глава площадки Эмма Лавринович, которая сохраняет хорошие отношения с Примадонной и ее семьей.

«Директор БКЗ Эмма Лавринович была очень дружна с Аллой Борисовной. Она помогала в организации концертов всего семейства. Последний концерт Орбакайте неслучайно состоялся именно в петербургском зале», — приводит издание слова инсайдера.

Выступление артистки прошло в марте 2024 года. После этого Кристина отправилась в США.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин указал на возможную связь певицы Кристины Орбакайте с масонами и сатанистами (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено).