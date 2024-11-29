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14:24, 29 ноября 2024Ценности

Алсу рассказала о главном недостатке своей внешности

Российская певица Алсу призналась, что хотела бы изменить форму ушей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская певица Алсу раскрыла главный недостаток своей внешности. Об этом она рассказала в подкасте «Черное/Белое» для портала Rocket Mag.

41-летняя исполнительница призналась, что хотела бы изменить форму ушей. «У меня сильно торчат уши. Я не могу делать зализанные прически, потому что у меня уши как у Чебурашки», — объяснила она.

В то же время Алсу уточнила, что поддерживает молодость с помощью правильного рациона и ухода. Однако, по ее словам, из косметологических и хирургических процедур она прибегает лишь к ботоксу. «Подтяжки лица пока нет. Сказали, что рано», — заключила звезда.

В октябре Алсу высказалась о своей фигуре в облегающем наряде.

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