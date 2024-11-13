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18:31, 13 ноября 2024Культура

Алсу рассказала о жизни после тяжелого развода

Певица Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после тяжелого развода
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Алсу рассказала о переменах в жизни после развода с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам артистки, сейчас она сконцентрировала все свое внимание на работе и ищет новые впечатления в жизни.

«Я открыта ко всему новому, сосредоточена на работе, новых проектах. И на себе, конечно же. Не носила леопард, но в этом году осилила, поставила себе галочку. Действительно, у меня стало больше подписчиков, но я не хотела такого пиара», — заявила Алсу.

Певица и ее бывший супруг, бизнесмен Ян Абрамов, расстались весной 2024 года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен.

Ранее стало известно, что певица прокомментировала слухи о новом романе после расставания с супругом.

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