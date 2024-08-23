Певица Алсу отреагировала на слухи о новом романе

Певица Алсу заявила, что ее сердце свободно на фоне слухов о новом романе

Певица Алсу прокомментировала слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный. Ее цитирует StarHit.

Отмечается, что ранее адвокат супруга исполнительницы Яна Абрамова Александр Добровинский намекнул на то, что артистка завела новый роман. «Некоторые люди вводят в заблуждение. Я была во Франции, действительно, отдыхала там с детьми, прекрасно провела время», — сказала певица.

Алсу также указала на то, что она все еще является замужней женщиной. «Я не смотрю по сторонам! Сердце свободно», — добавила она.

Ранее исполнительница подала иск против мужа, потребовав разделить имущество на сумму 10 миллиардов рублей.