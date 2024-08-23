Певица Алсу решила разделить с мужем миллиардное имущество

Mash: Алсу подала иск против мужа, потребовав разделить миллиардное имущество

Певица Алсу подала иск против мужа бизнесмена Яна Абрамова, потребовав разделить имущество на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В документе на 100 страницах перечислены квартиры, автомобили, парковочные места, акции различных компаний, доли в фирмах, банковские счета и многое другое.

Ранее Алсу отказалась мириться с мужем. Развод пары состоится на следующей неделе.

До этого певица опровергла заявления Абрамова о желании оставить ей активы и имущество на 2,5 миллиарда рублей.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.