Shot: певица Алсу отказалась мириться с мужем Яном Абрамовым

Певица Алсу отказалась примиряться с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Развод пары состоится на следующей неделе. До этого суд дал супругам три месяца на примирение, однако исполнительница поняла, что не хочет возвращаться к мужу. «После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Поэтому сохранить брак Алсу, несмотря на все просьбы, которые были изложены ее супругом, насколько мы понимаем, не собирается», — сказал адвокат Абрамова Александр Добровинский.

По его словам, его клиент «сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь».

Ранее сообщалось, что Алсу подняла свой гонорар до семи миллионов рублей после решения о разводе.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.