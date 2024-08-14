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10:44, 14 августа 2024Культура

Певица Алсу подняла гонорар после решения о разводе

Продюсер Дворцов: после развода Алсу подняла гонорар до 7 миллионов рублей

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым подняла свой гонорар до семи миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что «хайп и шумиха делают рейтинг». «Ей развод сыграл в плюс — очень часто звезды нашего шоу-бизнеса делают разводы или бракосочетания с целью добиться как можно большего количества заказов», — сказал он.

Дворцов предположил, что на сегодняшний день артистка зарабатывает больше, чем год назад. «Уверен, что сейчас она подняла гонорары до 5, 6 или 7 миллионов рублей. А может, и до 9 миллионов», — добавил продюсер, отметив, что певица выступает на частных корпоративах, закрытых вечеринках и «светских тусовках».

Ранее адвокат супруга артистки Александр Добровинский раскрыл подробности развода исполнительницы с мужем.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.

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