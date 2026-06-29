SHAMAN высказался о слишком высоких гонорарах за свои концерты

SHAMAN заявил, что новости о размере его гонораров являются раздутыми

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как исполнитель SHAMAN, отреагировал на информацию о том, что получает слишком высокие гонорары за собственные выступления. Музыкант заявил, что информация об их размере преувеличена, сообщает РИА Новости.

«Что касается гонораров, то они, конечно, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше других артистов такого же уровня», — заявил певец в рамках пресс-конференции.

Также Дронов выразил недоумение насчет того, что если артист имеет патриотические взгляды и открыто говорит о своей позиции, то он не может зарабатывать достойные деньги честным трудом. Его возмутил стереотип, касающийся образа патриота, который складывается и диктуется некоторыми пользователями в медиа.

«Простите, если ты — патриот, то ты почему-то должен последний хлеб без соли доедать и быть бессребреником, вести монашеский образ жизни, ходить в ватнике, жить на окраине леса, спать в обнимку с медведем и помалкивать в тряпочку?», — задался вопросом SHAMAN.

По словам Дронова, многие другие его коллеги по цеху не стремятся выразить свою позицию в попытке спасти себя от очевидной потери аудитории. Как отметил певец, впрочем, высокий уровень жизни и хорошее благосостояние таких артистов не вызывает ни у кого вопросов. Патриот может достойно жить и много зарабатывать, но и совершать добрые дела, потому что самое главное — всегда оставаться сердцем с Россией, со своей страной, указал Дронов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл имена самых высокооплачиваемых артистов России. В его топ вошли Полина Гагарина, SHAMAN, а также Филипп Киркоров и Анна Asti.