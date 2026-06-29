Минобороны: Средства ПВО перехватили 75 беспилотников ВСУ над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что под удар украинских дронов также попали Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Тульская, Калужская и Смоленская области, Московский регион и Краснодарский край. Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным Минобороны, всего было уничтожено 75 дронов самолетного типа в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили восьмой за 29 июня беспилотник ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.