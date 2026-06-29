Названо число сбитых за день на подлете к Москве БПЛА

Собянин: На подлете к Москве сбили восьмой за день беспилотник

На подлете к Москве сбили восьмой за 29 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал он. По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак Собянин не привел.

Ранее стало известно, что во время массированной ночной атаки с 28 на 29 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России более 200 беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны отметили, что под удар попали 12 российских регионов.