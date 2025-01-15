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23:19, 15 января 2025Бывший СССР

Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты

Нацбанк Украины хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Украина намерена отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам Европейского союза (ЕС). Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет «Обозреватель».

«Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, где проводят большинство операций», — подчеркнула она. Рожкова назвала это «неотвратимым будущим».

Замглавы Нацбанка не стала уточнять конкретных сроков перехода. Она добавила, что сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины продал на валютном рынке 5,3 миллиарда долларов из золотовалютных резервов, установив новый исторический рекорд.
Продажа валюты осуществляется для поддержания стабильности гривны.

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