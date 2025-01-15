Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты

Нацбанк Украины хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты

Украина намерена отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам Европейского союза (ЕС). Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет «Обозреватель».

«Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, где проводят большинство операций», — подчеркнула она. Рожкова назвала это «неотвратимым будущим».

Замглавы Нацбанка не стала уточнять конкретных сроков перехода. Она добавила, что сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины продал на валютном рынке 5,3 миллиарда долларов из золотовалютных резервов, установив новый исторический рекорд.

Продажа валюты осуществляется для поддержания стабильности гривны.